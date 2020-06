Le géant de l'agrochimie Bayer prévoit un montant colossal pour indemniser des plaignants contre le Roundup

Le géant allemand de l'agrochimie Bayer a annoncé mercredi un vaste accord d'indemnisation, pour un montant d'environ 10 milliards de dollars, dans le cadre du litige l'opposant à des milliers de plaignants aux Etats-Unis sur le Roundup, un pesticide accusé d'être cancérigène.

Cet accord sur ce désherbant à base de glyphosate, qui était commercialisé par sa filiale Monsanto, "mettra un terme à environ 75% des litiges" impliquant ce produit, "qui concernent environ 125.000 plaintes au total", a déclaré Bayer dans un communiqué. L'accord transactionnel va "mettre fin à une longue période d'incertitude", s'est réjoui Werner Baumann, son directeur général, cité dans le communiqué. "Il résout les réclamations actuelles et met un place un mécanisme clair pour gérer les risques de potentiels futurs litiges. Il est financièrement raisonnable par rapport aux risques financiers importants qu'impliquerait un contentieux courant sur plusieurs années", sans parler des dommages sur sa "réputation", a-t-il ajouté.

Le géant conteste son implication

Bayer payera entre 8,8 milliards et 9,6 milliards de dollars pour résoudre le litige, et 1,25 milliard de dollars afin de résoudre d'éventuels litiges futurs, est-il précisé dans le communiqué. Le groupe allemand a perdu ses trois premiers procès aux Etats-Unis liés au glyphosate, qui ne sont pas inclus dans cet accord et pour lesquels Bayer indique qu'il va continuer à les contester en appel. Car le géant de la chimie ne reconnaît pas de faute pour autant. Un conseil d'experts indépendant sera créé pour déterminer les liens entre le glyphosate et le lymphome non hodgkinien, une forme de cancer. Si le lien est avéré, les potentiels plaignants seront indemnisés en fonction de leur niveau d'exposition.

Ayant racheté en 2018 son rival Monsanto pour 63 milliards de dollars, l'Allemand est confronté depuis à des milliers de plaintes au sujet des risques supposés de cancer liés à l'utilisation de désherbants de Monsanto tels que le Roundup. Dans ce dossier, Bayer fait face à 52.500 poursuites aux États-Unis. Il continue de contester le principe même de sa responsabilité, martelant depuis des mois qu'aucun régulateur dans le monde n'a conclu à la dangerosité du glyphosate depuis sa mise sur le marché au milieu des années 1970.