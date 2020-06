La Bourse de Paris récupère un peu à mi-séance et prend 0,25%

La Bourse de Paris affichait quelques gains jeudi à la mi-journée (+0,25%) après une ouverture et une séance précédente dans le rouge, en attendant une kyrielle de statistiques américaines.

A 13H20, l'indice CAC 40 avançait de 12,11 points à 4.883,47 points. La veille, il avait reculé de 2,92%.

Après un essoufflement à l'ouverture, la cote parisienne a accentué ses pertes avant de changer de tendance dès le milieu de la matinée.

Wall Street se préparait aussi à ouvrir en territoire négatif. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average lâchait 0,48%, celui de l'indice élargi S&P 500 0,34% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, était stable.

Après la baisse importante de la veille, il semble que "les optimistes se remettent à acheter les indices", note Vincent Boy, analyste chez IG France.

"Certains investisseurs se demandent si le mouvement à la hausse est juste lié à des achats de couverture ou si le marché s'habitue à l'augmentation des cas" de coronavirus, observe David Madden, analyste pour CMC Markets.

Il n'empêche que la remontée des craintes sanitaires avec la forte augmentation des cas de Covid-19 aux Etats-Unis et les angoissantes prévisions du Fonds monétaire international ont refroidi l'enthousiasme des investisseurs.

L'institut a prévenu mercredi que la reprise après cette "crise pas comme les autres" serait plus lente qu'espérée, prédisant une récession mondiale de 4,9% cette année.

Aucun pays n'est épargné: le produit intérieur brut des Etats-Unis, première puissance économique mondiale, devrait s'effondrer de 8% cette année, bien au-delà des 5,9% de recul estimés en avril.

En Europe, où la remontée du nombre de cas de coronavirus inquiète l'Organisation mondiale de la Santé, la contraction du PIB est vertigineuse: -12,5% pour la France, -12,8% pour l'Espagne et l'Italie.

"Incertitudes concernant la pandémie et retour possible d'un conflit commercial: une combinaison dangereuse pour les marchés actions", avertit Milan Cutkovic, analyste chez AxiCorp. "Les investisseurs devraient se préparer à des variations de tendance et de prix".

En outre, "le retour des tensions commerciales entre les Etats-Unis et l’Europe via la menace de nouveaux droits sur une nouvelle gamme de produits importés, notamment de France, d'Allemagne, d'Espagne et du Royaume-Uni, pour une valeur de 3,1 milliards" a ajouté du stress au marché, indique Franklin Pichard, directeur de Kiplink Finance.

Enfin, le Pentagone a publié une liste de 20 compagnies chinoises, dont le géant des télécommunications Huawei, qu'il estime liées à l'armée chinoise, dernier épisode en date de la bataille économique entre Washington et Pékin, ont rapporté des médias américains.

Les investisseurs attendaient de nombreuses publications américaines dont les commandes de biens durables, qui donneront un aperçu de la puissance du rebond sur le mois de mai, la dernière estimation de la croissance américaine du 1er trimestre ou encore les revendications hebdomadaires au chômage.

- Feux au vert pour PSA -

Safran poursuivait sa glissade de la veille (-2,74% à 87,24 euros) tout comme Thales (-1,38% à 68,64 euros).

En revanche, PSA gagnait 2,07% à 14,30 euros après que ses actionnaires ont conforté jeudi lors de leur assemblée générale annuelle l'option stratégique d'une fusion avec Fiat Chrysler (FCA).

Au sein du SBF 120, Pierre et Vacances se redressait (+1,98% à 18 euros) après un début de séance compliqué, le groupe s'attendant à une chute de 90% de son activité au troisième trimestre, tout en faisant état de tendances "encourageantes" pour le quatrième trimestre.

Sodexo se reprenait aussi (+0,55% à 58,48 euros) après avoir indiqué qu'il allait exercer son droit au remboursement d'un encours de 1,6 milliard de dollars (1,4 md EUR) de placements privés américains, "pour préserver sa liberté d'action".

Europcar Mobility Group (- 5,90% à 2,27 euros) effaçait des gains engrangés la veille sur fond de discussions avec le constructeur automobile allemand Volkswagen qui envisage d'acquérir le loueur de voitures, selon une source proche du dossier.

Iliad (+1,35% à 172,55 euros) a annoncé l'acquisition de 30% du réseau d'opérateurs professionnels de drones Instadrone.