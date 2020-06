Des masques avec votre propre bouche imprimée dessus! "Maintenant, on sait à qui on a affaire!"

Pour faire face au coronavirus dans la bonne humeur, voici une idée qui donnera littéralement le sourire.

Une start-up offre la possibilité de créer des masques avec votre propre bouche imprimée dessus! Une photo prise à une borne et le tour est joué. C’est l’attraction du moment dans un supermarché de Genval. La start-up à l’origine du projet a été approchée par plusieurs hôpitaux et maisons de repos. Comptez tout de même 19.999 euros l’unité. "Mais au moins maintenant, on sait à qui on a affaire!", se dit une cliente.