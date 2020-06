A Munich, les habitants profitent de l'été le long de la rivière Isar, légèrement surpeuplée (vidéo)

A Munich en Allemagne, les abords de la rivière Isar, située au nord de la ville, ont été pris d'assaut par les habitants hier soir.

Une berge légèrement surpeuplée

Pour échapper à l'air chaud de la ville, jeunes et moins jeunes se sont donné rendez-vous sur l'herbe ou les pieds dans l'eau, malgré que le lieu soit légèrement surpeuplé.

Alors que de nombreux pays appliquent toujours des règles de confinement strictes, ces images font sourire ou frémir.

Depuis l'apparition du nouveau coronavirus, l'Allemagne, pourtant peuplée de plus de 80 millions d'habitants, a enregistré un nombre relativement limité d'infections: quelque 191.000, dont 8.895 morts. Mais le taux d'infection est fortement remonté ces derniers jours.

Reconfinement local

Le pays, présenté en modèle de gestion de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi pour la première fois un reconfinement à l'échelle locale qui concerne plus de 600.000 personnes face à l'éruption d'un important foyer de contamination parti du plus grand abattoir d'Europe.

Quelque 360.000 personnes vivant dans le canton de Gütersloh, et 280.000 dans celui voisin de Warendorf, dans l'ouest du pays, vont à nouveau voir leurs déplacements et activités strictement limités dans un premier temps durant une semaine pour tenter de contenir la propagation du virus, qui touche déjà plus de 1.550 personnes dans un abattoir de la région.

Un événement qui ne semble pas effrayer les habitants de Munich, qui habitent à 600 kilomètres de là.

Bain de soleil aussi à Bournemouth

En Angleterre, les baigneurs profitent aussi du soleil en bronzant et en jouant dans les vagues ou sur la plage de Bournemouth dans le sud du pays, quelques jours seulement après la fin du confinement strict et la levée des restrictions de voyage en Europe.

En Europe, les températures atteignent 40 degrés Celsius par endroits. La Grande-Bretagne se prépare à voir arriver sur ses plages de nombreux touristes. La vague de chaleur devrait durer jusqu'à vendredi.