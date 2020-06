Coronavirus en Belgique - BILAN DU JOUR: voici les chiffres

En raison de la diminution de la propagation du virus au cours des dernières semaines, les rapports de Sciensano, l'institut de santé publique belge, évoluent également. Désormais, l’accent est mis sur l’évolution des tendances, et non plus sur les chiffres journaliers, comme cela a été le cas jusqu’à présent. Cela permet de mieux objectiver l’évolution de l’épidémie, indépendamment des fluctuations des chiffres journaliers.





Nouveaux cas confirmés (donc avec un test positif)

La semaine dernière (du 19 juin eu 25 juin, ndlr), 89 nouvelles infections en moyenne par jour ont été rapportées. C’est une baisse de 6% par rapport à la semaine précédente (94 nouvelles infections en moyenne par jour).





Admissions à l'hôpital

15/jour en moyenne lors des 7 derniers jours, comparé à 18/jour une semaine auparavant (-15%).

Le 25 juin, 255 lits d’hôpital étaient occupés par des patients COVID-19. Le 18 juin, on en comptait encore 340, ce qui représente une baisse de 25%. Au cours de la même période, le nombre de lits occupés aux soins intensifs a également diminué de 52 à 38 (-27%).





Décès

Le nombre moyen de décès journaliers a également baissé de 8 à 7 par jour, soit une baisse de 18%.





Evolution de l’immunité

Les récentes analyses d’échantillons sanguins fournis par la Croix-Rouge de Flandre et le Service du Sang de la Croix-Rouge (période van 8-10/6) font apparaître que la présence d’anticorps dans le sang des donneurs (18-75 ans et en bonne santé au moment du don) n’a plus augmenté. Elle reste momentanément faible (4,3%). (En savoir plus)

Enfin, dans son rapport journalier, Sciensano rappelle les précautions d'usage: