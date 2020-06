Il fait CHAUD: ne commettez surtout pas ces erreurs "pour vous refroidir"

Aujourd'hui, il fait très lourd et très chaud. Certains d'entre vous ont parfois encore de mauvais réflexes pour se rafraîchir. Voici quelques conseils pour ne pas commettre d'impairs.

C'est un réflexe presque naturel lorsqu'il fait chaud: boire de l'eau glacée. Mais sachez que c'est une fausse bonne idée. Jacques Leclair, médecin généraliste: "Le froid d'une boisson qui en plus est avalée un peu goulûment provoque des réactions entre autres au niveau gastro-intestinale. Cela peut provoquer des maux de ventre très importants. Cela peut provoquer aussi même des pertes de connaissance."

Attention, aussi à la bière fraîche qui cumule les défauts du froid et de l'alcool. Déconseillées aussi les boissons chaudes comme le café.

"Le café, le thé, l'alcool réagissent avec le corps en faisant éliminer du liquide donc, on croit en fait que l'on s'hydrate, mais pas du tout on se déshydrate", recommande le médecin.

Voici donc les erreurs à ne pas faire:

- boire en grandes quantités

- consommer des boissons trop chaudes ou trop froides

- sauter des repas

Une fois de retour à la maison, faites attention au coup de froid, il ne faut pas:

- se doucher à l'eau froide

- mettre la climatisation à fond

- mettre un ventilateur sur soi la nuit

- créer des courants d'air

Tout cela sont des mauvais idées

"Le liquide qu'on a sur la peau, en s'évaporant -c'est un principe physique- diminue la température de la peau. C'est une façon, en fait, de perdre des calories et si on accélère ce phénomène par une ventilation trop importante, et bien finalement, on finit par attraper un froid", détaille le docteur.

Enfin ne comptez pas sur une glace sucrée pour vous déshydrater. Son seul avantage sera juste de vous donner du plaisir.