Côte d'Ivoire: cinq morts à Abidjan, après deux jours de pluies diluviennes

Cinq personnes ont péri dans des inondations causées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan jeudi et vendredi, a annoncé la télévision nationale (RTI).

Vendredi, "deux corps ont été découverts dans la commune de Cocody après les fortes pluies qui ont fait monter jusqu'à trois mètres le niveau de l'eau, soit six fois le seuil d'alerte" a expliqué la RTI. Jeudi, des pluies diluviennes, dans la capitale économique ivoirienne ont transformé les rues en torrents et inondé des habitations, faisant trois morts. Ces morts s'ajoutent aux 16 autres survenues au cours d'un glissement de terrain jeudi dernier dans un quartier pauvre, déjà à la suite de pluies torrentielles. La saison des pluies a commencé en mai et dure habituellement jusqu'à fin juillet à Abidjan, qui connaît un climat tropical. Le scénario des pluies torrentielles suivies d'inondations dévastatrices est récurrent dans cette métropole de cinq millions d'habitants en croissance continue, et dont les infrastructures sont insuffisantes. Après des inondations meurtrières qui avaient frappé les mêmes quartiers en 2018 et fait 18 morts, les autorités avaient pourtant entamé d'importants travaux pour curer les canaux d'évacuation et détruire les constructions illégales qui parfois les barraient.