Nouveau le 1er juillet - Les gobelets en plastique à usage unique interdits à Namur

La mesure a été adoptée par le conseil communal au mois de février avant d'être introduite dans le règlement général de police. Pour aider les organisateurs dans leur démarche, le service prêt de matériel de l'administration dispose d'un stock de quelque 8.000 gobelets et 2.000 mugs réutilisables. Cette décision namuroise anticipe en partie l'arrêté du gouvernement wallon qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Ce sont alors tous les contenants et ustensiles en plastique à usage unique qui seront interdits (gobelets, assiettes, couverts, baguettes, bâtonnets mélangeurs, tiges de ballons et ballons de baudruche). L'interdiction s'appliquera dans les établissements et sites ouverts au public, que cela soit dans les bâtiments communaux, les écoles, les salles de spectacles ou encore les centres sportifs. (Belga)