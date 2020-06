Un week-end fort couvert avec quelques averses

(Belga) La nébulosité sera abondante samedi et des précipitations intermittentes sont attendues dans l'après-midi. A l'est, de nouvelles averses orageuses ne sont pas exclues. Les maxima seront compris entre 21 et 26 degrés, annonce l'Institut météorologique (IRM). Le vent restera bien présent avec des rafales allant jusqu'à 60 km/h.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps alternera entre des périodes sèches et quelques faibles averses sur un grand nombre de régions. Les minima seront compris entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et parfois 16 degrés dans le centre du pays. Le vent restera assez fort à la Côte. Dimanche matin, il fera encore assez nuageux avec la possibilité de l'une ou l'autre averse au littoral et au sud du sillon Sambre-et-Meuse. L'après-midi, les éclaircies s'élargiront sur l'ouest et le temps devrait devenir généralement sec. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Hautes-Fagnes, 21 degrés sur le centre et 22 degrés en Campine. Le début de la semaine sera venteux mais sec avec des maxima attendus entre 17 et 22 degrés. (Belga)