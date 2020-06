La N-VA était prête à gouverner avec le Vlaams Belang au nord du pays, selon l'ancienne présidente de l'Open Vld

Voici des révélations qui pourraient encore compliquer la formation d'un gouvernement fédéral. Il semblerait que, l'an dernier, la N-VA était prête à gouverner avec le Vlaams Belang au nord du pays.

Le 29 mai 2019, soit quelques jours après les élections, Bart De Wever a consulté les présidents de partis flamands en vue de former un gouvernement au nord du pays. Il s'est notamment entretenu avec Gwendolyn Rutten, la présidente des libéraux flamands. Cette dernière est revenue sur ces négociations, ce 26 juin sur le plateau de la VRT.

"La N-VA nous a dit, tout comme au CD&V, 'Rejoignez-nous dans un gouvernement N-VA et Vlaams Belang. Nous vous récompenserons généreusement mais nous voulons faire participer le Vlaams Belang'. Cette proposition a vraiment été sur la table et a été vraiment testée politiquement. Seule ma réponse a toujours été claire : non", a-t-elle affirmé.

Ensemble, un majorité!

L'extrême-droite flamande et les nationalistes flamands ensemble dans un gouvernement à la N-VA? Cette idée était déjà présente le soir des élections. Lorsque les résultats ont été connus, Theo Francken s'était réjoui des scores dans sa région. "Tu vois, le Vlaams Belang augmente", avait indiqué le président à Theo Francken. "Ensemble, un majorité !", avait alors répondu le député N-VA.

Finalement, cette collaboration ne s'est pas concrétisée. Le gouvernement flamand actuel réunit la N-VA, l'Open VLD, le CD&V, les nationalistes libéraux et sociaux-chrétiens. Pas de parti d'extrême droite. Aujourd'hui, le nouveau président des libéraux flamands a réagi sur Twitter. "Le passé est le passé", a-t-il assuré. Un commentaire alors que les négociations pour un nouveau gouvernement fédéral ont recommencé.