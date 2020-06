Banksy volé au Bataclan à Paris: six personnes inculpées et écrouées

Six personnes, soupçonnées d'avoir volé en 2019 au Bataclan à Paris une oeuvre attribuée à Banksy et retrouvée récemment en Italie, ont été inculpées vendredi et placées en détention provisoire, a-t-on appris samedi de sources judiciaire et policière.

Ces six personnes ont été interpellées mardi dans plusieurs départements du sud, centre et est de la France, a précisé une source policière.

Deux d'entre elles ont été inculpées pour vol en bande organisée et les quatre autres pour recel de vol en bande organisée, a-t-on ajouté de mêmes sources policière et judiciaire. Toutes les six ont été placées en détention provisoire.

L'oeuvre attribuée au célèbre artiste britannique anonyme Banksy avait été peinte courant 2018 sur une porte de secours métallique de la salle de spectacle parisienne du Bataclan, en forme d'hommage sur le lieu même où 90 personnes ont été tuées le 13 novembre 2015, au cours d'une série attaques jihadistes qui ont frappé Paris.

Les malfaiteurs s'en étaient emparé en découpant la porte à la meuleuse dans la nuit du 25 au 26 janvier 2019.

La police italienne avait annoncé le 10 juin dernier avoir retrouvé la porte, représentant un personnage féminin à l'air triste, dans une ferme de la campagne des Abruzzes au cours d'une opération conjointe des policiers français et des carabiniers italiens.