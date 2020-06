Prévisions météo: entre vent et averses, à quoi va ressembler la semaine prochaine?

Lundi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux mais le temps restera le plus souvent sec. Les maxima oscilleront entre 17 et 21 degrés. Le vent sera bien présent, assez fort, à parfois fort au littoral, d'ouest à sud-ouest. Rafales jusqu'à 70 km/h. Mardi, le temps sera d'abord assez ensoleillé, avec un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. En cours de journée, la nébulosité augmentera depuis l'ouest, suivi de faibles pluies. Toujours assez bien de vent, modéré à parfois assez fort de sud-ouest. Maxima de 17 à 20 degrés. Mercredi, une perturbation traînera sur le pays, à l'origine d'un temps très nuageux avec des pluies ou quelques averses. Ces dernières pourront localement s'accompagner d'orage. Maxima de 20 à 24 degrés et vent modéré de sud-ouest. Jeudi, le temps sera variable avec encore des averses. Maxima autour de 21 degrés dans le centre. Vendredi, le temps sera pratiquement sec avec des éclaircies et quelques périodes très nuageuses. Maxima autour de 22 degrés dans le centre. Samedi, nous prévoyons quelques averses. Maxima voisins de 20 degrés dans le centre.

, nous aurons de larges éclaircies. Plus tard dans la nuit, la nébulosité augmentera depuis l'ouest et quelques pluies ne sont pas exclues surtout au sud du Sambre et Meuse. Les minima seront compris entre 9 et 14 degrés. Le vent de sud-ouest deviendra faible à modéré sur la partie centrale du pays, mais il restera modéré en haute Belgique et même parfois assez fort au littoral.