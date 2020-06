Un ciel partagé entre nuages et éclaircies

(Belga) Le temps restera sec dimanche après-midi avec des nuages et des éclaircies. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Hautes­-Fagnes, 21 degrés sur le centre et 22 en Campine. Le vent restera intense avec des rafales de 50 à 60 km/h, selon les prévisions de l'IRM. Le numéro d'appel 1722 pour les interventions pompiers non urgentes est maintenant désactivé, a par ailleurs indiqué le SPF Intérieur.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la nébulosité augmentera depuis la frontière française avec le passage d'une perturbation au sud du sillon Sambre­-et­-Meuse donnant des pluies faibles à modérées. En fin de nuit, un coup de tonnerre n'est pas exclu sur le sud du pays. Les minima seront compris entre 10 degrés en Hautes­-Fagnes et 14 degrés sur le nord du pays. Lundi matin, les dernières pluies quitteront l'est du pays vers l'Allemagne. Sur le centre, le temps sera généralement sec avec d'abord de larges éclaircies avant le développement de nuages. Sur l'ouest, l'une ou l'autre averse sera possible le long du littoral. L'après­-midi, le ciel se couvrira partout, mais il fera souvent sec. Les températures seront comprises entre 16 degrés en Hautes­-Fagnes, 18 degrés au littoral et 20 ou 21 degrés sur le centre. Le vent sera modéré à assez fort dans l'intérieur des terres et fort au littoral, avec des rafales pouvant atteindre 60, voire 70 km/h. (Belga)