La crise du coronavirus n'a pas rebuté les électeurs polonais de se rendre aux urnes

La crise sanitaire liée au coronavirus n'a pas empêché les citoyens polonais de se rendre aux urnes. A 17h00 dimanche, 48% des quelque 30 millions d'électeurs avaient voté au premier tour de l'élection présidentielle. Le taux de participation en 2015 s'élevait à 49%.

Plus tôt dans la journée, le président de la commission électorale avait déclaré que si la tendance se poursuivait, le taux de participation à ces élections présidentielles pourrait être le plus élevé depuis la fin du communisme en Pologne. Les bureaux de vote, qui ont ouvert à 07h00 ce matin, fermeront à 21h00. Onze hommes sont engagés dans la course à la présidence. Le président sortant Andrzej Duda, 48 ans, brigue son second mandat lors de ce vote clef pour son gouvernement nationaliste conservateur. Selon les sondages, c'est le maire libéral de Varsovie, Rafal Trzaskowski, du principal parti d'opposition, Plate-forme civique (PO), qui sera le rival de M. Duda lors du second tour, prévu le 12 juillet.