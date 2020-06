USA: la Cour suprême ne s'oppose pas à la reprise des exécutions fédérales

(Belga) La Cour suprême des Etats-Unis a refusé lundi d'intervenir dans la décision du gouvernement de Donald Trump de reprendre les exécutions fédérales le 13 juillet après 17 ans de pause.

La plus haute juridiction des Etats-Unis a refusé d'examiner un recours portant sur le mode d'injection létale retenue par l'administration républicaine. Sauf si une autre procédure connaît plus de succès, les Etats-Unis devraient donc exécuter le 13 juillet Daniel Lewis Lee, un partisan de la suprématie blanche condamné en 1999 à la peine capitale pour le meurtre d'un couple et d'une fillette de huit ans. La mère d'une des victimes a imploré Donald Trump d'accorder sa clémence au condamné. Mais le président n'a, pour l'instant, pas donné suite à cet appel. Le locataire de la Maison Blanche, qui brigue sa réélection en novembre, réclame régulièrement un usage renforcé de la peine capitale, notamment pour les tueurs de policiers ou les trafiquants de drogue. Le soutien pour la peine de mort s'est érodé chez les Américains qui ne sont plus que 54% à y être favorables pour les meurtriers, contre environ 80% au début des années 1990. Seule une poignée d'Etats, surtout dans le sud conservateur, y ont encore recours. 22 personnes ont été exécutées en 2019. La plupart des crimes sont jugés au niveau des Etats, mais les tribunaux fédéraux peuvent être saisis des actes les plus graves (attentats, crimes racistes...) ou commis sur des bases militaires ou dans des réserves amérindiennes. Au cours des 45 dernières années, seules trois personnes ont été exécutées au niveau fédéral, dont Timothy McVeigh responsable de l'attentat d'Oklahoma City (168 morts en 1995) en 2001. La dernière exécution fédérale remonte à 2003.