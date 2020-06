Les besoins de financement de la Wallonie sont désormais couverts

(Belga) Les besoins de financement estimés de la Wallonie sont désormais "totalement couverts par les emprunts que nous avons réalisés sur les marchés", a affirmé lundi le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke (MR).

"Ce qui parait aujourd'hui comme une formalité est une gageure car jamais la Wallonie n'avait levé plus de 2,2 milliards sur une année. Nous sommes pratiquement au double en 6 mois", s'est félicité le ministre. Selon lui, le taux moyen de la trentaine d'opérations réalisées s'est élevé à 0,745%. Parvenir à une couverture des besoins actuels de la Région, "c'était l'objectif que nous nous étions assignés avant l'ajustement budgétaire" qui doit commencer la semaine du 13 juillet. "Nous pouvons aujourd'hui y arriver sereinement", a expliqué Jean-Luc Crucke. Début juin, le ministre régional avait évoqué un besoin de financement estimé, pour la Wallonie, à un total de 4,221 milliards d'euros, dont 2,792 milliards de financement initial et 1,429 milliard lié au covid-19. "En d'autres mots, nous avons 4,221 milliards à trouver pour assumer financièrement. Au 31 mai, nous avions déjà réussi à dégager 3,735 milliards sur les marchés. Il reste donc 486 millions à trouver, ce qui signifie que la région a déjà assurer 85% de ses besoins", avait alors détaillé le ministre. Depuis, ce pourcentage a donc progressé, 4,014 milliards d'euros ayant été levés à la date du 26 juin et le reste ce lundi, a-t-il enfin indiqué. (Belga)