La consommation d'alcool sur le piétonnier reste interdite au moins jusqu'en février 2021

(Belga) Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert lundi soir, à l'unanimité, une prolongation jusqu'au 31 janvier 2021, de l'interdiction de la consommation d'alcool, de minuit à six heures du matin, dans la zone piétonne des boulevards du centre. Motif: la période de retour d'expérience de la mesure - quelques semaines en février et mars - est insuffisante pour procéder efficacement à l'évaluation promise au bout de 6 mois, a expliqué lundi le bourgmestre Philippe Close.

Interrogé sur ce point par l'opposition, M. Close n'a cependant pas écarté de revenir sur ce dossier en conseil communal en octobre prochain, sans attendre la fin du délai supplémentaire. L'interdiction de la consommation d'alcool est de mise dans la zone piétonne des boulevards du centre. Le périmètre d'application comprend notamment le boulevard Anspach depuis la place Fontainas jusqu'à la place De Brouckère, les rues latérales (notamment du Midi, des Fripiers, des Halles, des Poissonniers) et les perpendiculaires à cet axe, ainsi que la place de la Monnaie. La décision avait été prise l'hiver dernier à la suite de plaintes multiplies au sujet de nuisances sonores, actes de malpropreté, vandalisme, vols et infractions en matière de sécurité publique. Ces faits ont été souvent attribués à des personnes en état d'ébriété sur la voie publique. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 350 euros. En février et mars, le constat d'infractions avait donné lieu à l'ouverture de 700 dossiers de sanction administrative communale. Des exceptions à l'interdiction sont prévues: sur les terrasses des commerces bénéficiant des autorisations requises par la Ville et lors de l'ensemble des événements commerciaux, festifs ou sportifs organisés par la Ville de Bruxelles. (Belga)