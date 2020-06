Hasan Aydin, président du CPAS de Verviers contesté, soutenu par ses partisans

(Belga) Hasan Aydin, actuellement très contesté comme président du CPAS de Verviers par la majorité communale, a été chaudement accueilli lundi avant la tenue du conseil communal sur le parking de l'Espace Duesberg par une centaine de ses partisans. Il devait défendre en cours de séance les premières modifications budgétaires et le plan quinquennal très critiqué.

Faisant l'objet d'une motion de méfiance individuelle qui sera examinée le 7 juillet prochain par le conseil communal, Hasan Aydin, dont la fonction de président du CPAS ne tient plus qu'à un fil suite aux différents heurts avec ses collègues de la majorité, avait annoncé sur sa page Facebook avant la séance qu'il réexprimait "sa disponibilité afin de trouver toutes les solutions possibles dans l'intérêt de la Ville de Verviers, du CPAS de Verviers et du Parti Socialiste (PS) qui reste mon parti." Le président du CPAS de Verviers estime que "des erreurs ont certainement été commises de part et d'autre dans la gestion de cette situation mais je reste entièrement convaincu qu'il existe des solutions." Parmi celles-ci, Hasan Aydin a réalisé lors de la séance une main tendue en proposant une série d'aménagements des modifications budgétaires et du plan quinquennal qui ont fait l'objet de bien des discussions depuis plusieurs semaines. (Belga)