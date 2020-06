Le Royaume-Uni durcit le confinement à Leicester après une flambée de coronavirus

(Belga) Le gouvernement britannique a annoncé lundi qu'il allait durcir le confinement à Leicester en raison d'une flambée de cas de nouveau coronavirus dans cette ville du centre de l'Angleterre, la première à se voir imposer des restrictions locales.

Les commerces "non essentiels", qui avaient rouvert mi-juin en Angleterre après avoir dû baisser le rideau fin mars, devront à nouveau fermer à partir de mardi et les écoles dès jeudi, a déclaré le ministre de la Santé, Matt Hancock, à la chambre des Communes. Il a précisé que ces mesures seraient réévaluées dans deux semaines. "Nous devons contrôler ce virus. Nous devons maintenir les gens en sécurité. Ces actions sont aussi profondément dans l'intérêt national", a-t-il indiqué alors que le déconfinement doit connaître une étape majeure samedi en Angleterre avec la réouverture des pubs, restaurants, hôtels et coiffeurs. "Des actions locales comme celles-ci sont un outil important de notre arsenal pour faire face à des épidémies alors que nous remettons le pays sur pied". "Nous ne pouvons pas recommander un assouplissement du confinement le 4 juillet à Leicester", a-t-il insisté, appelant les quelque 340.000 habitants de la ville à rester chez eux "autant que possible". Près de 3.000 cas ont été enregistrés à Leicester depuis le début de l'épidémie en mars, dont 866 au cours des deux dernières semaines, selon les autorités locales. La pandémie a fait 43.575 morts au Royaume-Uni, pays le plus touché d'Europe. Un millier de personnes sont testées positives chaque jour et certaines voix critiques ont dit craindre un retour à la normale dangereux. (Belga)