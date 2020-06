Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: voici les chiffres

La Belgique compte 61.427 cas avérés de contamination au coronavirus, selon les derniers chiffres publiés mardi par Sciensano. En moyenne, 82 nouveaux cas se sont déclarés par jour entre le 20 et le 26 juin, contre 94 cas quotidiens les sept jours précédents, soit une baisse de 13%. Les données des trois derniers jours ne sont pas encore consolidées, précise l'Institut scientifique de santé publique.





En outre, le nombre de nouveaux cas ne reflète pas la propagation réelle du coronavirus, l'ensemble de la population n'étant pas testé. Parmi les autres indicateurs de l'évolution de la pandémie de Covid-19: les décès. La Belgique en déplore 9.747. Le pays a pleuré la mort de cinq personnes en moyenne par jour, entre le 20 et le 26 juin, contre 6 les sept jours précédents (-3%). Les hôpitaux accueillaient lundi 244 patients contaminés par le coronavirus, contre 293 une semaine auparavant, une baisse de 17%. Les soins intensifs comptent eux 41 patients, contre 42 une semaine avant. Dix-huit malades nécessitaient encore lundi une assistance respiratoire et trois une ECMO, soit une oxygénation par membrane extracorporelle qui fournit, outre une aide respiratoire, une assistance cardiaque.