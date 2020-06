La foire du Midi aura bien lieu à Bruxelles cet été

La foire du Midi pourra avoir lieu à compter du 1er août, au lieu du 18 juillet, et jusqu'au 30 août prochain à Bruxelles, a annoncé mardi la Ville de Bruxelles en collaboration avec les syndicats forains.



La Ville déploiera un protocole de sécurité sanitaire renforcé similaire à celui mis en place sur les marchés. Des sens de circulation seront en conséquence instaurés ainsi qu'un dispositif de comptage à l'entrée et à la sortie. La désinfection des manèges sera également de rigueur après chaque utilisation et les forains auront l'obligation de porter un masque.

"Après ces longues semaines d'incertitude où nous nous sommes battus pour son maintien, c'est une réjouissante nouvelle pour la dynamique économique de notre Ville", a estimé Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques. La publication mardi matin du dernier arrêté ministériel a en effet permis de faire entrer la foire dans la catégorie des marchés. La Ville et les forains se sont en conséquence réunis à 11h00. Ils ont marqué leur accord pour organiser la foire et ont convenu d'une marche à suivre stricte pour respecter les mesures sanitaires.

"Je compte sur la responsabilité de chacun et chacune pour suivre à la lettre les mesures qui s'imposeront pour que tout le monde puisse en profiter", a souligné le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close. "Les Bruxellois et tous les Belges pourront à nouveau profiter des attractions", se réjouit Patrick de Corte, représentant des forains.