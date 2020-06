Ostende rend la plage accessible aux personnes en fauteuil roulant

(Belga) La ville d'Ostende a, pour la première fois, aménagé des chemins de plage en béton jusqu'à la ligne de marée, afin de rendre la plage accessible aux personnes en fauteuil roulant. Les deux nouveaux tracés ont été présentés aujourd'hui/mardi, tout comme l'intention d'ajouter une nouvelle allée tous les ans.

Pour la première fois, les personnes à mobilité réduite pourront pleinement profiter de la plage et de la mer d'Ostende cet été. La Ville a en effet investi dans deux chemins de plage en béton, permettant aux personnes en fauteuil roulant d'atteindre la ligne de marée, ce qu'elles devaient auparavant faire dans le sable. Placées à environ trois kilomètres l'une de l'autre, ces deux allées coûtent chacune entre 5.000 et 8.000 euros. Chaque chemin est clairement indiqué par un panneau bleu et blanc, qui comporte par ailleurs un QR code. "Quiconque scanne le code tombe sur une page destinée aux personnes à mobilité réduite. Cette page permet de trouver des informations utiles pour les personnes avec un handicap, comme par exemple les lieux où se trouvent des toilettes accessibles aux fauteuils roulants", affirme Hina Bhatti, échevine en charge des personnes à mobilité réduite. La Ville d'Ostende prévoit d'ajouter un chemin de plage aménagé supplémentaire chaque année. (Belga)