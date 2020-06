Les koalas pourraient disparaître d'une partie de l'Australie d'ici 2050

(Belga) Dans l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud, les koalas sont menacés d'extinction d'ici 2050 s'il n'y a pas d'intervention urgente du gouvernement, a révélé mardi une enquête parlementaire après une étude d'un an.

Les récents incendies ont brûlé plus de 5,5 millions d'hectares de terres en Nouvelle-Galles du Sud, tuant au moins 5.000 koalas et détruisant un quart de leur habitat. Dans cet Etat australien, les koalas étaient déjà une espèce menacée avant les feux de forêt, notamment par la destruction de l'habitat, les maladies et le changement climatique. "La destruction de l'habitat des koalas à des fins d'exploitation agricole, minière ou forestière affecte les populations de koalas depuis de nombreuses décennies", indique le rapport. Le changement climatique a également un impact négatif majeur sur ces animaux car il accroît la menace de catastrophes naturelles telles que les sécheresses et les feux de forêt. Outre la Nouvelle-Galles du Sud, les koalas vivent également dans les États de Victoria, d'Australie-Méridionale et du Queensland. (Belga)