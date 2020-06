Drame à Erquelinnes: une mère tue deux de ses enfants, le troisième est entre la vie et la mort

Un infanticide s'est produit à Hantes-Whieries, dans l'entité d'Erquelinnes. Selon nos informations, une femme a tué deux de ses trois enfants. Le troisième est entre la vie et la mort, tout comme la mère. "Il y a effectivement eu un infanticide, confirme le bourgmestre de la localité,David Lavaux, joint par notre rédaction. Le père est rentré chez lui et a trouvé les enfants et leur mère dans cet état. C'est lui qui a appelé les secours".

Le bourgmestre précise que les secours tentent en ce moment de sauver la vie du troisième enfant et de la mère.

Plus d'informations dans quelques instants.