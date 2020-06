Coronavirus: fin de la limitation du nombre de passagers à bord des véhicules TEC

Il n'y aura plus de limitation du nombre de passagers à bord des véhicules TEC à partir de mercredi, annonce mardi la société de transport en commun.



Toutes les places assises et "debout" pourront donc être occupées. Les voyageurs sont toutefois priés de porter un masque et de valider leur titre de transport. La montée dans le véhicule s'effectuera également toujours pas l'arrière. La vente de tickets à bord reste suspendue.