Coronavirus - "Le virus G4 H1N1 est un candidat sérieux pour une future pandémie"

(Belga) "Nous savons que les virus de la grippe provoquent une pandémie tous les vingt ans environ. Le virus G4 H1N1 est désormais ajouté à la liste des éventuels futurs virus pandémiques. C'est un candidat sérieux pour plusieurs raisons", a déclaré Steven Van Gucht, virologue, mardi à Belga. En Chine, des chercheurs avaient précédemment signalé qu'ils avaient découvert la souche d'un virus de la grippe porcine présentant toutes les caractéristiques pour provoquer une nouvelle pandémie. Les chercheurs chinois en ont fait état dans la revue scientifique américaine Proceeding of the national academy of sciences (PNAS).

Selon Steven van Gucht, le virus G4 H1N1 est à prendre en considération car il est présent depuis 2016 dans les élevages de porcs chinois et parce que les virus de la grippe saisonnière déjà en circulation ou les vaccins antigrippaux utilisés n'offrent que peu de protection croisée chez l'homme. Les humains y sont donc également sensibles. En outre, ce virus semble régulièrement se transmettre du porc à l'homme, puisque 10% des ouvriers de la filière porcine présentent déjà des anticorps, ce qui signifie qu'il ont été infectés dans le passé. "Cela fait de ce virus un candidat sérieux", déclare Steven Van Gucht. "Bien qu'aucune indication ne permette encore d'affirmer que ce virus peut se transmettre entre êtres humains." (Belga)