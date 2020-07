Déconfinement- PHASE 4: comment se passe la réouverture des piscines?

L'autre temps fort de l'actualité de ce mercredi, c'est le début de la nouvelle phase du déconfinement, la phase 4. A partir d'aujourd'hui, chaque membre de la famille peut inclure quinze personnes dans sa bulle de contact. Les réceptions de mariage pourront accueillir jusqu'à 50 personnes. Vous pouvez aussi aller à plusieurs au magasin, il n' y aura plus de limitation de temps. Notez que les centres de bien-être, les casinos, les parcs d'attraction et théâtres peuvent également rouvrir mais sous certaines conditions. Les piscines ont rouvert leurs portes ce matin avec un nombre limité de visiteurs en même temps et des mesures très strictes dans les douches et les cabines. Comment cette réouverture s'est-elle déroulée? Réponse à Bruxelles.

Cela faisait des mois que les premiers arrivées attendaient cela. Ils sont impatients de retrouver leur bassin. Cette poignée de nageurs fait partie des premiers à être de retour au bain du centre à Bruxelles. "C'est comme une renaissance! Cela m' avait tellement manqué après presque quatre mois et j'étais tellement contente de revenir à la piscine. J'attendais avec impatience le moment où je pourrais m'inscrire en ligne", explique une nageuse. "Je suis un nageur régulier et je tenais vraiment à être parmi les premiers pour pouvoir nager dans la piscine de Bruxelles où je viens d'habitude", témoigne un nageur. Dans le grand bassin, le nombre de nageurs est limité à quatre par couloir. Chaque client a réservé sur internet pour une session d'une heure. Après chaque utilisation, les vestiaires et les casiers sont désinfectés. Stéphanie Buchet, directrice FF de l'ASBL bains de Bruxelles détaille le dispositif: "Il faut respecter la distanciation sociale. On a aussi condamné une cabine sur deux." Après une heure, les nageurs sortent du bassin avant l'arrivée des suivants. Les abords de la piscine sont eux aussi nettoyés.,Des mesures strictes que tous les établissements ne peuvent appliquer pour le moment. Beaucoup n'ont pas pu rouvrir aujourd'hui. Benoit Hellings, échevin des sports de la ville de Bruxelles: "On prend le risque financier aussi d'ouvrir la piscine pour peu de nageurs parce qu'il faut pouvoir offrir aux Bruxellois pendant l'été la possibilité de nager sachant que beaucoup ne partiront pas en vacances tout simplement." Avec maximum 24 nageurs par heure ,les bains du centre accueillent 4 à 5 fois moins de clients que d'habitude. Un manque à gagner qui s'ajoute à du personnel supplémentaire engagé pour faire respecter les règles sanitaires à Bruxelles. La réouverture des piscines communales devrait coûter plus de 100.000 euros à la vile