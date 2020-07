Déjà un million de déclarations fiscales remplies en ligne

Au 1er juillet, soit 15 jours avant la fin du délai (16 juillet) pour les déclarations fiscales électroniques, 1.002.154 Belges ont rempli leur déclaration d'impôts via MyMinfin (Tax-on-web), annonce le SPF Finances.

C'est près de 33.000 ou 3,4% de plus que l'année dernière à la même date. "Grâce à l'extension des propositions de déclaration simplifiée à 3.920.000 unités, 730.000 citoyens n'auront plus à présenter leur déclaration par rapport à l'année dernière", rappelle l'administration. En outre, 154.000 déclarations ont déjà été déposées par l'intermédiaire d'un mandataire, bien que le délai de dépôt des déclarations fiscales par un mandataire (comptable, etc.) pour son client s'étende jusqu'au 22 octobre.

C'est 26.000 ou 20,3% de plus que l'année dernière. Par ailleurs, le SPF Finances indique avoir aidé en mai et juin environ 280.000 citoyens à remplir leur déclaration d'impôts par téléphone.