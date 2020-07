Coronavirus - BILAN MONDIAL: 60% de tous les cas en un mois, réouverture de plusieurs frontières

Le nombre de personnes contaminées chaque jour par le nouveau coronavirus dans le monde dépasse les 160.000 depuis une semaine, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "60% de tous les cas de Covid-19 recensés jusqu'à présent ont été signalés au cours du mois dernier", a déclaré l'OMS, appelant une fois de plus à respecter les règles de distanciation, à détecter et isoler les cas, et à porter un masque lorsque c'est nécessaire.

L'UE rouvre ses frontières

Au seuil de l'été, les Européens ont rouvert mercredi leurs frontières aux voyageurs de 15 pays dont la situation épidémiologique est jugée suffisamment sûre pour la reprise des voyages. Les critères retenus excluent notamment les Etats-Unis. La liste des 15 pays, qui sera révisée toutes les deux semaines, compte :

l'Algérie

l'Australie

le Canada

la Géorgie

le Japon

le Monténégro

le Maroc

la Nouvelle-Zélande

le Rwanda

la Serbie

la Corée du Sud

la Thaïlande

la Tunisie

l'Uruguay

La Chine est également concernée, mais à condition d'admettre à nouveau sur son sol des ressortissants européens. Elle a promis de le faire, mais sans s'engager sur une date.

Frontières ouvertes en Espagne et au Portugal

L'Espagne et le Portugal ont rouvert solennellement mercredi leur frontière terrestre, fermée le 16 mars à l'initiative de Lisbonne. Après trois mois et demi de fermeture de sa seule frontière terrestre, le Portugal reste un des pays d'Europe les plus épargnés par le Covid-19. Il subsiste cependant des foyers de contamination en Europe, notamment à Lisbonne.

Retour des touristes en Grèce

L'île grecque de Corfou a vu atterrir mercredi ses premiers touristes. "C'est fantastique, on est très heureux d'être ici et de profiter du soleil", s'est enthousiasmé Molnar Istvan, touriste hongrois débarquant du premier vol de la journée.

L'ONU demande l'arrêt des conflits

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mercredi à l'unanimité une résolution réclamant l'arrêt des conflits dans le monde pour faciliter la lutte contre la pandémie, après plus de trois mois de négociations laborieuses, selon des diplomates.

Plus de 515.000 morts

La pandémie a fait au moins 515.646 morts dans le monde et 10.667.217 cas. Les Etats-Unis totalisent à eux seuls 127.681 décès pour 2,6 millions de cas. Suivent le Brésil (60.713 morts), le Royaume-Uni (43.906), l'Italie (34.788) et la France (29.861).

L'Amérique latine pourrait quadrupler ses cas en 3 mois

L'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a averti que le nombre des morts en Amérique latine et dans les Caraïbes, actuellement de 114.000 environ, pourrait presque quadrupler d'ici le 1er octobre en l'absence de mesures sanitaires renforcées.

Restrictions prolongées au Canada

Afin d'éviter la propagation de la pandémie, le Canada a prolongé jusqu'au 31 juillet les mesures de fermeture de ses frontières aux étrangers, sauf aux Américains. La mesure de quarantaine et d'isolement obligatoire à l'entrée dans le pays est également prolongée jusqu'au 31 août.

Tourisme : jusqu'à 3,3 mille milliards de manque à gagner

Les restrictions liées au Covid-19 devraient se traduire ces prochains mois par un manque à gagner allant de 1.200 à 3.300 milliards de dollars pour le tourisme et les secteurs liés, selon une estimation de l'ONU publiée mercredi. Certains pays tentent de sauver la saison touristique, comme l'Egypte qui, malgré plus de 1.000 nouvelles infections quotidiennes depuis fin mai, a rouvert mercredi les célèbres pyramides du plateau de Guizeh. Ou encore Cuba, qui a rouvert mercredi une partie de son territoire aux touristes étrangers - les îles paradisiaques des Cayos - même si aucun vol touristique n'y a encore atterri.

Cisjordanie bouclée après une hausse soudaine des cas

La Cisjordanie va être bouclée pendant cinq jours à compter de vendredi en raison d'une hausse soudaine du nombre de cas de personnes contaminées au nouveau coronavirus, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement palestinien.

Airbus supprime 15.000 emplois

Airbus a annoncé la suppression d'environ 15.000 postes, soit 11% de ses effectifs, et n'exclut pas des licenciements secs pour faire face à la "crise sans précédent" subie par le secteur du transport aérien. Ce plan a été jugé "excessif" par le gouvernement français, qui espère "sauver" par des aides 2.000 des 5.000 postes que le groupe entend supprimer en France.