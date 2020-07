Drame au Canada: 3 enfants perdent la vie dans un accident de tracteur

Trois enfants de moins de cinq ans sont décédés mercredi dans un accident de tracteur au Canada. Trois autres enfants souffrent de blessures graves, mais leur vie n'est pas en danger. Quatre adultes ont par ailleurs été blessés, dont deux se trouvent dans un état critique à l'hôpital.



D'après la police canadienne, les victimes sont tombées du tracteur, qui transportait des morceaux de bois et 10 personnes (quatre adultes et six enfants) dans sa pelle avant. Pour une raison encore inconnue, toutes les personnes ont soudainement été éjectées de la pelle. L'accident s'est produit à Notre-Dame-de-Stanbridge, à environ 55 kilomètres au sud-est de Montréal.

Le conducteur du tracteur, un homme d'une trentaine d'années, a été arrêté et doit comparaître jeudi devant la justice. La police n'écarte pas la conduite sous influence d'alcool ou de drogue.