Janvier 2020: de la découverte du virus dans les marchés de poissons de Wuhan à l'arrivée des premiers cas en Europe

Jour après jour, RTLINFO vous propose une rétrospective de l'épidémie de coronavirus à travers le monde. Tout commence en janvier 2020 quand le virus est découvert à Wuhan, en Chine...

Tout a commencé il y a un peu plus de 6 mois, le 31 décembre dernier. Les autorités chinoises ont alerté l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur des cas de pneumonie d’origine inconnue à Wuhan dans le centre du pays. Mais il a fallu attendre des semaines, voire des mois pour que la communauté internationale prenne pleinement conscience de l’urgence sanitaire.

Retour sur le premier mois de la découverte de ce nouveau virus.

1er janvier

Entrée en fanfare dans l’année 2020, la Chine célèbre le passage à l’an neuf. Ce premier janvier marque aussi la fermeture du marché aux poissons de Wuhan, lieu où ont été recensés les premiers cas du mystérieux virus apparu en décembre dernier.

9 janvier

L'Organisation Mondiale de la Santé évoque pour la première fois un nouveau type de coronavirus, identifié chez un patient atteint par une forme de pneumonie à Wuhan.

11 janvier

Pékin annonce un premier décès.

13 janvier

Un premier cas de ce nouveau virus est rapporté hors de Chine, en Thaïlande. Dans les jours qui suivent, les aéroports américains commencent à contrôler les passagers pour le nouveau virus.

20 janvier

Les autorités chinoises confirment la transmission du coranavirus entre humains."95 % des cas sont liés à Wuhan, les malades y ont été ou en sont revenus. C’est l’une des caractéristiques La deuxième, c’est que la transmission de personne à personne a été confirmée", indiquait alors Zhong Nanshan, conseiller au ministère de la Santé chinois.

21 janvier

Les Etats-Unis rapportent leur premier cas officiel dans l’état de Washington.

23 janvier

En pleine période de déplacements de masse pour les festivités du nouvel an chinois, Pékin prend une mesure exceptionnelle : le placement en quarantaine de la région de Wuhan. Les habitants ne peuvent ni sortir ni entrer dans la ville. "Si nous passons l’autoroute, nous ne pourrons pas revenir. Ce qui me fait le plus peur, c’est de ne pas avoir à manger", souffle un habitant.

24 janvier

La France annonce ses premières infections confirmées.

Au même moment de l’autre côté du monde, des travaux titanesques débutent. La Chine démarre la construction d’un hôpital en urgence à Wuhan. Pékin se donne 8 à 10 jours et nuits pour achever l’ouvrage.

28 janvier

En Belgique, la ministre de la Santé indique à la Chambre que tous les généralistes ont reçu un courrier détaillant la procédure à suivre pour d’éventuels cas suspects. Elle explique qu’il s’agit d’une pathologie semblable à une grippe ordinaire.

30 janvier

L’OMS déclare l’épidémie de nouveau coronavirus : "urgence de santé publique de portée internationale". "Notre plus grande inquiétude concerne la propagation du virus à des pays avec un système de santé plus faible et mal préparés à y faire face", précise le directeur général de l'OMS.

Le même jour, l’Italie confirme ses deux premiers cas officiels et ferme ses connexions aériennes depuis et vers la Chine.