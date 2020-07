Prévisions météo: Côte ou Ardenne, qui aura le plus beau temps ce 1er week-end de vacances?

Pour le beau temps, on repassera. Mais pour trouver le moins mauvais temps, il vaudra mieux passer votre samedi en Ardenne et votre dimanche à la Côte.

Ce vendredi, les éclaircies reviendront graduellement en cours de journée et se partageront le ciel avec quelques passages nuageux. Le soleil sera plus généreux dans la région côtière. Le temps restera sec dans de nombreuses régions mais l'une ou l'autre averse pourra cependant se produire par endroits, principalement dans le nord du pays. Les températures maximales varieront entre 18 et 23°C, sous un vent modéré à fort d'ouest.

Ce soir, le temps restera sec avec un ciel partagé entre larges éclaircies et passages nuageux.

Plus humide et venteux à la Côte qu'en Ardenne samedi

Pendant la nuit de vendredi à samedi, le ciel se couvrira et de petites pluies se propageront sur le quart nord-ouest du pays. Les éclaircies devraient encore se maintenir un certain temps au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima varieront entre 10 et 15°C. Le vent sera modéré dans l'intérieur du pays et assez fort en bord de mer. Samedi, la nébulosité deviendra abondante partout mais le sud du pays devrait conserver un temps généralement sec. Toutefois, en Lorraine Belge, les éclaircies resteront possibles l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 20 et 23 °C. Le vent sera modéré et à la côte assez fort pendant le passage de la perturbation avec des rafales jusque 55 km/h.

Plus humide en Ardenne mais plus venteux à la Côte dimanche

Dimanche, la nébulosité sera abondante partout avec de faibles pluies ou bruines par intermittence, surtout dans le quart sud-est du pays. Dans l'après-midi, quelques éclaircies temporaires seront possibles, avant l'arrivée de nouvelles pluies en soirée. Les maxima se situeront entre 20°C, en Hautes Fagnes, et 24°C, en plaine. Vent de sud-ouest modéré à assez fort voire fort à la mer, tandis qu'au sud du pays, il devrait rester modéré.

Semaine prochaine :

Lundi, des faibles pluies sont attendues un peu partout, avec des températures plus fraîches comprises entre 16°C et 20°C. Mardi, les éclaircies reviendront en fin de journée par l'ouest, mais les températures resteront entre 16°C et 20°C. Mercredi verra une alternance entre éclaircies et nuages avec un très léger risque de pluie et jusqu'à 22°C. Jeudi, retour du beau temps avec de longues périodes de soleil, moins de nuages, et jusqu'à 25°C en Campine.