Les Balades de l'été: découvrez le parc de Furfooz, ses grottes et sa vue extraordinaire sur la Lesse

Chaque jour, sur Bel RTL, les Balades de l'été nous emmènent dans un endroit remarquable au cœur de notre pays. Olivier Patzelt nous fait découvrir le parc de Furfooz, près de Dinant, en province de Namur.

Cette réserve de 50 hectares en pleine nature regorge de lieux remarquables: grottes, thermes romains, point de vue unique sur la vallée de la Lesse notamment. Ce joyau est accessible pour tous, sauf les personnes à mobilité réduite, car les chemins sont souvent très dénivelés. Pas besoin toutefois d'être un randonneur chevronné pour profiter de la boucle près de 3,5 kilomètres.

Dès l'entrée du parc, ça commence à grimper par un petit sentier escarpé. Christophe Goffin, le conservateur, nous y entraîne. "Ici, effectivement, ce sont des montées, des descentes… On monte sur le plateau qui donne une vue sur la Lesse, puis on va redescendre le long de la Lesse".

D'anciens thermes romains ont été reconstitués à l'identique, il s'agit d'un véritable vestige du passé. "Sur le plateau, il y avait une ancienne forteresse romaine, et ici, c'était leur endroit de plaisir, avec des bains".

Le plus étonnant, ce sont les grottes. Il y en a partout, dont celle du Grand-Duc, tout à fait remarquable. "C'est un endroit mythique à Furfooz, parce qu'on a une vue extraordinaire sur la Lesse, on voit les méandres, les kayaks, les promeneurs qui sont sur le sentier de grande randonnée qui est là en bas… On voit vraiment toute la vallée, avec les parois rocheuses, les bois qui sont tout autour de nous. On est vraiment aux portes des Ardennes".

On en sort par un escalier assez raide, c'est assez physique, mais pour ces touristes que nous avons interrogés, cela fait le charme de l'endroit. "C'est magnifique, c'est la deuxième fois qu'on vient ici. C'est très beau". "Ça fait vraiment du bien de pouvoir se ressourcer dans la nature et de voir tous ces paysages, c'est vraiment merveilleux."

L'accès au parc coûte 5€ par personne et sert à financer l'entretien de cette réserve naturelle.