La Bourse de Paris redescend vers les 5.000 points (-0,61%)

La Bourse de Paris se repliait de 0,61% pour revenir près des 5.000 points vendredi à mi-séance, dans un marché calme en raison de la fermeture de Wall Street et au lendemain d'une forte hausse.

A 12H57, l'indice CAC 40 cédait 30,9 points à 5.018,41 points. Jeudi, il avait bondi de 2,49%, revenant à son plus haut niveau depuis le 10 juin.

La cote parisienne a ouvert en légère hausse, avant de reculer progressivement. Elle est même repassée brièvement sous la barre des 5.000 points.

Wall Street est exceptionnellement fermée vendredi, à la veille de la fête nationale américaine.

Le marché "a été calme après l'excitation du rapport de l'emploi aux Etats-Unis" jeudi, note David Madden, analyste de CMC Markets.

Les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis ont agréablement surpris les marchés européens, qui ont fortement augmenté.

L'économie américaine a créé 4,8 millions d'emplois, bien plus que les 3 millions attendus par le consensus. Le taux de chômage a baissé à 11,1%, contre 13,3% en mai.

Les investisseurs ont préféré se concentrer sur ce record des créations d'emplois plutôt que sur d'autres statistiques américaines publiées "plus mitigées" comme la balance commerciale, les commandes manufacturières ou les inscriptions hebdomadaires au chômage, nuance Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

"Le récent lot de données macroéconomiques solides provenant de différentes zones ainsi que les résultats encourageants des essais d'un vaccin contre le coronavirus ont complètement compensé les craintes d'une seconde vague", détaille Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

Encore vendredi, les investisseurs ont appris que l'activité du secteur privé en France a renoué avec l'expansion après le déconfinement en juin pour la première fois depuis quatre mois, selon l'indice d'IHS Markit.

Toutefois, "une incertitude forte demeure dans un contexte sanitaire" relève Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance.

La pandémie a fait au moins 517.416 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 19H00 GMT. 53.000 nouvelles infections ont été recensées aux Etats-Unis jeudi, un record.

Cet environnement "forcera la Réserve fédérale américaine à rester attentive et l'obligera à continuer d'acheter massivement des obligations américaines pour laisser perdurer un environnement de taux bas" poursuit M. Pichard.

Enfin, le risque géopolitique n'a pas disparu non plus, et le Congrès américain a adopté à l'unanimité des deux chambres une loi prévoyant de sanctionner les responsables chinois appliquant les nouvelles règles sécuritaires répressives contre Hong Kong.

Pékin a menacé d'adopter de "fortes contre-mesures" si la loi était promulguée par le président Donald Trump.

- Bic sur le devant -

Sur le plan des valeurs, les technologiques revenaient sur le devant du CAC 40 à l'image de Wordline qui gagnait 1,65% à 79,09 euros.

Bic progressait de 0,99% à 44,76 euros au lendemain de la décision de la Commission du commerce international des Etats-Unis d'empêcher l'importation "de tous les briquets qui imitent l'apparence des briquets Bic".

Air France-KLM reculait de 1,63% à 4,10 euros. Air France doit officialiser vendredi la suppression de plus de 7.500 postes d'ici à la fin 2022.

Les valeurs les plus en vue jeudi étaient cette fois à la traîne comme l'automobile: Renault perdait 2,10% à 22,13 euros et Peugeot cédait 2,12% à 14,32 euros.