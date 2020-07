Fiona, la chienne retrouvée agonisante à Wavre, est "hors de danger et profite de sa nouvelle vie" (vidéo)

Il y a un mois, une chienne de 5 ans était retrouvée agonisante dans un appartement de Wavre. Fiona, affamée, ne pesait plus que 7 kg, soit un tiers de son poids normal. Sauvée par le refuge Sans Collier, elle est désormais hors de danger.

Souvenez-vous, le 4 juin dernier, nous vous racontions le sauvetage de Fiona. La chienne âgée de 5 ans a été saisie par le refuge Sans Collier dans un appartement de Wavre. "Privée de nourriture et attachée à une rambarde d'escalier pendant plusieurs semaines, Fiona, 5 ans, a été retrouvée agonisante dans un appartement vide à Wavre, dans ses excréments, affamée, ne pesant plus que 7 kg, soit un tiers de son poids normal, et en état de déshydratation avancée", expliquait le refuge pour chiens et chats situé à Perwez, dans le Brabant wallon.

Les chances de survie de l'animal étaient alors très maigres. Mais au fil du temps, la chienne a fait de plus en plus de progrès et quatre jours après sa saisie, elle faisait ses "premiers pas", comme le montrait le refuge dans une vidéo. "C'est une battante", avait expliqué Sébastien De Jonge, directeur du refuge, sur le plateau du RTLINFO Bienvenue.

"En un mois, son poids a doublé"

Ce vendredi 3 juillet, Sans Collier a publié une nouvelle vidéo de Fiona. Un mois après sa saisie, la chienne a retrouvé la forme. On peut la voir courir, jouer… "En un mois, son poids a doublé. Elle est désormais hors de danger et profite de sa nouvelle vie, confie le refuge. Fiona terminera sa vie dans sa famille d'accueil."

"Nous profitons de ce post pour vous remercier encore une fois tous pour votre extraordinaire mobilisation. Vous avez fait de ce cas de cruauté un symbole. Il appartient désormais aux décideurs de s'en emparer pour faire changer la société." Sans Collier a en effet décidé de porter plainte et de se constituer partie civile.