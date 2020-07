Prévisions météo du week-end: on a connu mieux...

Aujourd'hui samedi, la nébulosité sera abondante avec par moments quelques pluies, principalement cet avant-midi. L'après-midi, on prévoit parfois quelques bruines, mais il fera le plus souvent sec. Sur l'extrême sud-est, le temps restera généralement sec toute la journée. Les températures maximales varieront entre 16 ou 17 degrés sur le hauts plateaux de l'Ardenne, et 21 degrés dans le centre et en Lorraine Belge. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales de 50 à 55 km/h.

Demain dimanche, la nébulosité restera abondante avec par moments quelques pluies ou bruines. En fin d'après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest avec des éclaircies. Maxima de 20 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 24 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest, le long du littoral parfois fort. Les rafales pourront atteindre 65 km/h, voire parfois un peu plus. Lundi, la nébulosité sera variable avec quelques averses isolées. Il fera plus frais avec des maxima de 16 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 20 degrés en Flandre. Le vent sera modéré d'ouest, le long du littoral encore temporairement assez fort. Il s'orientera ensuite au nord-ouest.