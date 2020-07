Coronavirus - Danser à un mariage est autorisé, dans la bulle

(Belga) Danser lors d'une soirée de mariage est de nouveau permis, mais à certaines conditions. La règle de la "bulle" est notamment d'application sur la piste de danse, rapportent plusieurs journaux samedi.

Cette règle prévoit que "la distance d'un mètre et demi entre les invités doit être respectée, sauf si ceux-ci font partie de la même bulle sociale ou vivent sous le même toit." Le secteur des organisateurs de mariage mise sur le sens de la responsabilité des invités. "Pour que la fête se déroule en toute sécurité, nous conseillons de diviser la piste de danse en zones pour 15 invités, distantes à chaque fois d'un mètre et demi", déclare Cynthia De Clercq, de la fédération des prestataires de mariage HL Belgique. Autre règle à respecter: la fin, à 1h du matin au plus tard, de la soirée de mariage. (Belga)