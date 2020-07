Un temps plus automnal qu'estival

(Belga) Le ciel sera très nuageux samedi après-midi avec, par moments, un peu de pluie même si le temps sera souvent sec. Les maxima seront compris entre 18°C en haute Ardenne et 22°C en Lorraine belge, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest et les rafales pourront atteindre des valeurs de 50 à 55 km/h. Samedi soir et durant nuit, la nébulosité restera abondante avec des périodes de faibles pluies ou bruines. Sur les hauteurs de l'Ardenne, les nuages bas pourront réduire la visibilité. Les températures resteront douces puisque les minima se situeront entre 13 ou 14°C en Hautes-Fagnes et 18°C en Campine. Le vent de sud-ouest deviendra modéré dans l'intérieur des terres et assez fort à parfois fort en bord de mer. A la Côte, des rafales de 50 à 60 km/h seront possibles. Le ciel restera gris dimanche avec parfois un peu de pluie ou de bruine. Le temps deviendra progressivement sec dans l'après-midi depuis le littoral avec des éclaircies. En Ardenne, cela ne se produira qu'en fin de soirée. Les maxima seront compris entre 20°C en Hautes-Fagnes et 23°C en Lorraine belge. Le vent sera modéré à assez fort, et à la mer assez fort à parfois fort, de secteur sud-ouest. Les rafales pourront atteindre des valeurs de 65 km/h voire un peu plus. Le temps s'annonce plus frais lundi, avec une nébulosité abondante.