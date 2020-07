Le coronavirus a-t-il modifié le comportement des vacanciers sur les routes?

Ce samedi marque le début du premier week-end de départs en vacances de l'été. Vous être nombreux à privilégier la voiture pour partir en voyage cette année. On attend du monde sur les routes qui mènent vers le sud de l'Europe.

Il y a 40% de fréquentation en plus sur les routes. De nombreux camping-cars et des voitures remplies de valises se dirigent vers le sud de l'Europe. Les tables d'aires d'autoroute sont suffisamment espacées pour que les touristes puissent manger leurs repas en respectant la distance sociale. Des mesures ont été prises à l'intérieur des stations-service.



"Il y a du gel hydroalcoolique pour le personnel et pour le client. Ce personnel a des consignes bien strictes comme se laver les mains chaque fois qu' ils reçoivent de l'argent. Ils ont des masques obligatoires et les vitres aux caisses doivent être fermées", a expliqué Josette Labar, gérante d'une station-service à Houyet.