Première sortie de Jean Castex dans une entreprise de banlieue parisienne

Le nouveau Premier ministre Jean Castex, en pleine préparation avec Emmanuel Macron de son futur gouvernement, s'est rendu samedi après-midi sur le site de recherche et de production de semi-conducteurs du groupe X-FAB France dans l'Essonne, a annoncé Matignon.

Après un passage à l'Elysée pour discuter avec le chef de l'Etat de la composition du futur gouvernement, Jean Castex s'est rendu dans l'Essonne pour sa première sortie officielle en tant que chef du gouvernement, depuis sa nomination la veille.

Il est arrivé vers 15H45 sur le site, où il a prévu d'échanger avec les dirigeants et salariés de cette entreprise, puis visiter la chaine de production. Il doit également rencontrer également les parlementaires et élus locaux, puis fera une déclaration.

Il a été accueilli par plusieurs élus, auxquels Jean Castex a indiqué être "un homme des territoires". Le député Cédric Villani, également présent, a qualifié de choix "remarquable" du Premier ministre cette visite à "un haut lieux de l'innovation".

Jean Castex a lui expliqué qu'il voulait, pour sa première visite, "une entreprise, de l'innovation, de l'industrie, avec de la difficulté à la fois conjoncturelle" en raison du Covid et de la crise, "et structurelle" en raison de la concurrence internationale. "C'est un bon exemple de ce qui est devant nous", a ajouté le Premier ministre, qui prépare le plan de relance voulu par Emmanuel Macron.

"Il est venu pour l'emploi", a indiqué à l'AFP un collaborateur de la maire du Coudray, Aurélie Gros. "L'usine aurait pu fermer il y a quelques années, mais elle a réussi à préserver l'emploi, notamment grâce à des emplois de haute technologie", a-t-il ajouté.

X-Fab se présente comme un des leaders mondiaux des semi-conducteurs, spécialisée "dans les technologies des semi-conducteurs à signaux analogiques/mixtes". Le site est situé sur trois communes: Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Monceaux et Ormoy.

Ses clients relèvent du secteur automobile, de l'industrie, de la médecine et de la communication mobile.

Elle avait racheté fin 2016 le fabricant français de semi-conducteurs en difficulté Altis Semiconductor.

X-FAB, société européenne enregistrée en Belgique et cotée sur Euronext à Paris, compte environ 3.900 salariés et détient au total six sites de production: trois en Allemagne, un en France, un en Malaisie ainsi qu'un aux États-Unis. Sa capacité de production avoisine 94.000 plaquettes de silicium par mois.

"Le patron du groupe a eu connaissance (de la visite) ce matin seulement" mais "c'est une surprise positive, a expliqué à l'AFP Thomas Hartung, chef du marketing du groupe, joint par téléphone.

"L'usine de Corbeil-Essonnes est l'une de nos plus grandes installations et nous voulons continuer à développer l'activité", a poursuivi le chef du marketing.

Son chiffre d'affaires 2019 s'est élevé à 506,4 millions de dollars.