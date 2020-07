Coronavirus aux Etats-Unis: 56% des Américains désapprouvent Trump... mais ce chiffre cache une réalité très différente

RTL INFO vous propose une rétrospective des derniers mois durant lesquels nous avons vécu la crise du coronavirus. En mars, la pandémie a touché le continent américain. Notre correspondante locale, Céline Bruneau, est intervenue dans le RTL INFO 19H de ce samedi. Elle a été interrogée par Simon François.

Simon François: Aujourd'hui, les Etats-Unis enregistrent de nouveaux records d'infections. Que pensent les Américains de l'attitude de Donald Trump face à la maladie?

Céline Bruneau: Aujourd'hui, une majorité des Américains désapprouve l'attitude de Donald Trump face à l'épidémie. Ils sont 56% à estimer que la réponse du président face à l'épidémie est mauvaise. Mais si l'on regarde dans le détail, 8 électeurs républicains sur 10 sont toujours d'accord avec Donald Trump. En fait, il y a aux Etats-Unis une nette fracture entre d'un côté le nord-est avec New York, où l'épidémie est en train de reculer, et puis le sud et l'ouest où au contraire elle progresse rapidement. La Floride et le Texas par exemple, pour ne citer qu'eux, n'ont pas pris la menace au sérieux. Ils ont tout simplement écouté le président qui, il y a encore quelques jours, expliquait que le virus était en train de disparaitre, que le masque ne servait à rien, et que finalement la priorité était de faire repartir l'économie. Résultat: dans 11 Etats, aujourd'hui les cas de contagions ont plus que doublé. Devant l'ampleur de l'épidémie dans son Etat, le gouverneur du Texas vient de rendre obligatoire le port du masque. Mais dans d'autres Etats, des gouverneurs proches de Donald Trump refusent encore de le faire.

Simon François: En ce jour de fête nationale, comment les Etats-Unis espèrent-t-ils sortir de cette crise sanitaire?

Céline Bruneau: C'est la question que tout le monde se pose, alors que les Etats-Unis restent le pays qui compte le plus de cas confirmés de malades du coronavirus. "Je crois qu'il est évident qu'on ne va pas dans la bonne direction", ces propos sont signés par le docteur Fauci, qui est le responsable de l'Institut des maladies infectieuses et conseiller de Donald Trump dans cette affaire. Même si on n'a bien compris que le président américain n'écoute absolument pas ces recommandations. Le docteur Fauci demande aux jeunes, qui sont ceux qui sortent le plus et qui respectent le moins les consignes, de faire un effort. Mais la seule façon aux Etats-Unis de sortir de cette spirale, ça reste le vaccin, en espérant qu'il arrive le plus vite possible. Et même si d'après un sondage récent, moins de la moitié des Américains se dit prêt à se faire vacciner.