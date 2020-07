Importants dégâts lors d'un incendie dans un complexe nucléaire en Iran

(Belga) L'incendie qui a ravagé un entrepôt du complexe nucléaire d'enrichissement d'uranium de Natanz, en Iran, a provoqué des dégâts considérables, a indiqué dimanche l'agence iranienne de l'énergie nucléaire (AEOI).

Ce lieu est celui où devaient être implantées les centrifugeuses destinées à l'enrichissement de l'uranium, mais de nombreux équipements ont été endommagés ou complètement détruits, a reconnu le porte-parole de l'agence, Behrus Kamalwandi, via l'agence officielle Irna. Jeudi, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA) avait fait état d'un accident n'ayant fait aucune victime ni causé de "pollution" radioactive, dans l'enceinte de ce complexe nucléaire situé dans le centre l'Iran. "C'était un entrepôt sans matériel nucléaire [à l'intérieur et donc] sans potentiel de pollution", avait déclaré à la télévision d'État le porte-parole de l'Organisation, Behrouz Kamalvandi, à propos du lieu de l'accident, sans préciser la nature du sinistre. Celui-ci avait ajouté qu'il n'y avait aucune main-d'œuvre sur place et qu'il n'y avait pas de victime, mais des dégâts financiers et matériels, n'occasionnant "pas d'interruption de l'activité du centre d'enrichissement" de l'uranium de Natanz qui "fonctionne à son rythme habituel". (Belga)