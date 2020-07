Ennio Morricone est décédé

Le compositeur italien Ennio Morricone, réputé dans le monde entier pour ses musiques de films, est décédé à Rome dans la nuit de dimanche à lundi, indiquent les médias italiens.



Ennio Morricone, 91 ans, lauréat d'un Oscar en 2016 pour sa collaboration au film "Les Huit Salopards" de Quentin Tarantino, est décédé dans une clinique de la capitale italienne où il était hospitalisé à la suite d'une chute ayant provoqué une fracture du fémur, selon la même source. Le "maestro" italien a créé plus de 500 musiques pour le cinéma, avec des mélodies aussi légendaires que celle du film "Le bon, la brute et le truand" (1966). Ennio Morricone "s'est éteint à l'aube du 6 juillet avec le réconfort de la foi", indique un communiqué de l'avocat et ami de la famille Giorgio Assuma, cité par les médias. Il est resté "pleinement lucide et d'une grande dignité jusqu'au dernier moment", affirme le communiqué.



