Argenta désactive 144 distributeurs de billets après deux tentatives de piratage

(Belga) La banque d'épargne anversoise Argenta a décidé de désactiver ses 144 distributeurs automatiques de billets en réponse à deux tentatives de piratage, a-t-elle indiqué samedi.

Les faits ont eu lieu les 27 et 28 juin à Borsbeek et Ranst. Des pirates informatiques ont tenté de pirater le système informatique des distributeurs afin de les vider de leur argent. Argenta n'a pas précisé si ces tentatives avaient échoué ou non. Mais la banque a réagi et décidé, de manière préventive, de mettre hors-service ses 144 distributeurs. Elle affirme vouloir faire primer la sécurité et analyser la situation avec le gestionnaire des automates, la société Diebold, afin de rapidement permettre aux appareils de fonctionner à nouveau. Une porte-parole d'Argenta a précisé à la VRT que c'était les appareils les plus anciens qui étaient visés. Le parquet a ouvert une enquête. (Belga)