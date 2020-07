Opération près du Westland Shopping à Anderlecht: évacuation suite à une conduite de gaz percée

Vous êtes nombreux à avoir contacté notre rédaction pour nous signaler l'évacuation du Westland shopping à Anderlecht ce lundi vers 15h30.

"Gros déploiement d’ambulances et de policiers boulevard Sylvain Dupuis à Anderlecht ! Cela n’arrête plus ! Que se passe-t-il ?", s'est interrogé Jimmy qui nous a joints via le bouton orange Alertez-nous.

Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles, indique que les services de secours ont été appelés vers 15h25 pour intervenir sur place. "Suite à des travaux, une conduite de gaz a été percée", indique-t-il. "Le Westland shopping a été évacué. La situation est sous contrôle, et il n'y a pas de danger". Un périmètre de sécurité de 160 mètres autour de la fuite a été mis en place. Les habitants des alentours n'ont pas été évacués et sont confinés chez eux. La chaussée a par ailleurs dû être fermée dans les deux sens.

Les pompiers vérifient qu'il n'y a pas de poches de gaz qui se forment dans leurs caves, ce qui n'est pas le cas. Des agents de Sibelga, le gestionnaire des réseaux gaz et électricité à Bruxelles, sont sur place. Ils diminuent la pression sur la conduite de gaz en cause. Ils se chargeront ensuite de colmater la fuite.