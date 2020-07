Mai 2020: l'épidémie ralentit en Belgique, la Chine admet des lacunes, le mouvement Black Lives Matter fait tomber les règles sanitaires

Jour après jour, RTLINFO vous propose une rétrospective de l'épidémie de coronavirus à travers le monde.

C'est la date que tous les Belges attendaient. Celle du retour à une vie presque normale. Le 4 mai. Les travailleurs retournent progressivement au travail... Les merceries et magasins de tissu rouvrent leurs portes... Tandis que dans tous les transports en commun du royaume le port du masque est désormais obligatoire.

L'Europe passe à l'heure du déconfinement progressif. En Espagne, le plus grand hôpital de campagne du pays ferme ses portes. En Italie ce tenancier rouvre son bar après 8 semaines de fermeture.

L'épidémie ralentit, là où ailleurs elle explose.

Le coronavirus touche désormais l’Amérique Latine. 4 pays sont particulièrement concernés : le Mexique, l’Equateur, le Pérou … Mais surtout le Brésil qui devient l’épicentre mondial de la pandémie avec plus de 20.000 morts.

Dans la banlieue de Sao Polo, les enterrements s'organisent à la chaîne. Dans le même temps, le président Brésilien Jair Bolsonaro multiplie les discours anti confinement, devant une foule venue l’acclamer.

Un confinement qui ne plait pas à tous. Aux américains non plus. Aux Etats-Unis, alors que pays est le plus endeuillé au monde, des milliers de manifestant demandent un retour à la vie normale. Des manifestations encouragées par Donald Trump.

"C’est pire que le World Trade Center. Il n’y a jamais eu pareille attaque. Ça aurait pu être arrêté à la source, ça aurait pu être arrêté en Chine. Ça aurait dû être fait. Et ça n’a pas été fait", déclare Trump.

Le président américain assure par ailleurs avoir des preuves que le Covid19 proviendrait d’un laboratoire de Wuhan, en Chine. Information qui sera démentie. À Wuhan, alors que depuis 4 semaines aucun nouveau cas n’a été recensé, 6 personnes viennent d’être infectées. Les autorités choisissent de tester tous les habitants de la ville : 11 millions de personnes sont dépistés.

Le 18 mai, la Chine, premier pays touché par le virus, admet des "lacunes" dans son système de santé.

"La Chine est favorable à une analyse de la réponse mondiale face au Covid-19. Lorsque le virus sera maîtrisé, il s’agira de faire le point et de remédier aux lacunes".

Le mois de mai, c’est aussi pour de nombreux croyants une fin de ramadan particulière. À peine une poignée de fidèles à la grande mosquée de la Mecque alors qu’elle rassemble habituellement la foule. Au Vatican, la place est à nouveau ouverte au public.

La fin du mois de mai annonce une autre vague… Cette fois une vague de protestation. Dans plusieurs pays, le mouvement Black Lives Matter fait tomber les règles sanitaires … Et les voix s’élèvent pour dénoncer les violences envers les personnes noires de peau.