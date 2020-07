La coalition Arizona est-elle rangée au placard? Georges-Louis Bouchez répond

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, espère toujours réunir les six partis susceptibles de former une coalition "Arizona" avant la fin de la semaine, a-t-il confié sur le plateau de Bel RTL.

Georges-Louis Bouchez, président du MR était l'invité de la rédaction de Bel RTL ce matin. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Fabrice Grosfilley: La coalition Arizona est-elle rangée au placard?

Georges-Louis Bouchez: "Non, pas du tout. ce n'est pas parce que certains ne souhaitent pas venir à une réunion, qu'on ne va pas continuer. Il faut être un peu persévérant. Et pourquoi, on travaille sur cette coalition? Pour une raison très simple. C'est parce qu'aucune des autres coalitions ne peut être mise en route aujourd'hui. Si nous devions abandonner Arizona pour le moment, et bien dans ce cas, nous n'aurions plus d'autres formules qui peuvent être démarrer pour former un gouvernement fédéral."

Fabrice Grosfilley: Et donc on continue d'essayer cette coalition-là?

Georges-Louis Bouchez: "En tous les cas, quand on dit coalition...En fait, on a invité les 6 partis, qui publiquement n'avait pas émis de veto d'exclusive les uns vis-à-vis des autres".

Fabrice Grosfilley: Alors on rappelle qu'il s'agit des 3 partis de la Suédoise. On rappelle la N-VA et on ajoute le CdH et le Sp.a, donc les socialistes néerlandophones. Et pas les socialistes francophones?

Georges-Louis Bouchez: "La porte n'est pas fermée du tout aux socialistes, puisque des invitations seront également faites. Et les socialistes ont toujours l'occasion de venir se joindre au processus s'ils le désirent. Mais pour le moment, on a pu voir que PS et N-VA, cela ne marche pas. Vivaldi? Il y a toute une série de partis flamands qui ne le souhaitent pas. La formule minoritaire ne peut pas être démarrée car ni les écologistes, ni la N-VA ne souhaitent un minima s'abstenir au moment du vote de confiance. Donc puisque toutes les autres formules sont impossibles, notre but, c'est quoi? C'est de démarrer une formule plénière, c'est-à-dire avec 6 partis autour d'une table pour démarrer un processus de formation avec la possibilité que les Socialistes reviennent après."