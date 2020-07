Chine: un bus plonge dans un lac, au moins 21 morts

En Chine, pour une raison encore indéterminé un bus transportant plus de cinquante personnes a plongé dans un réservoir à Anshun dans le sud-ouest du pays, provoquant la mort de 21 personnes. 36 personnes ont pu être sauvée, selon le Global Times News. Les passagers étaient des lycéens qui étaient sur le point de passer les examens d'entrée à l'université. Selon des photos et des vidéos diffusées en ligne, le bus bleu a été sorti de l'eau vers 15 heures après avoir heurté le garde-corps de la route et coulé dans l'eau à midi. L'autobus n'avait aucun passager à l'intérieur lorsqu'il a été retiré des eaux.



