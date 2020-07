Derniers rayons de soleil mardi avant que la pluie ne s'installe

(Belga) Soleil ou nuages? On ne saura sur quel pied danser mardi après-midi, les éclaircies et les nuages cumuliformes ayant décidé de jouer à cache-cache. À la mer et au sud, il sera plus aisé de se décider, le temps restant encore assez ensoleillé, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'ensemble du pays devrait échapper aux gouttes. Le mercure oscillera entre 16°C, dans les Hautes Fagnes, et 21°C, dans le centre, sous un vent généralement modéré.

Le ciel se couvrira mardi soir et une zone de pluie s'abattra sur le nord-ouest. Le sud-est devrait rester au sec. Les minima seront compris entre 9°C et 14°C. Les nuages accueilleront les Belges mercredi matin tandis qu'au nord du sillon Sambre-et-Meuse, on débutera la journée sous la pluie. Le sud sera, lui, mouillé par intermittence. Le pays grelottera sous 15 à 18°C. Les petits chanceux qui vivent dans l'extrême sud pourront bénéficier de températures grimpant jusqu'à 21°C. Le vent soufflera toujours de manière modérée, voire assez fortement au littoral. Nuages et pluie continueront de déprimer notre temps jeudi, surtout au nord. Une zone de pluie plus active traversera le pays en soirée, d'ouest en est. L'été semblera toujours hors de portée, avec des maxima prévus de 19 à 22°C. Les éclaircies ne sont pas attendues avant vendredi après-midi. Le week-end s'annonce sec, avec parfois de larges éclaircies mais des températures qui restent fraîches pour la saison. (Belga)