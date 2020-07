"Slow tourisme" et "staycation" en Wallonie: l'opération séduction du secteur du tourisme pour faire connaître la région... aux Belges

Cet été, de nombreux Belges resteront au pays. Alors, cette année plus que jamais, la Wallonie fait sa promotion en vantant ses différents atouts afin d'attirer les touristes du nord et du sud du pays.

De la culture, de l'histoire, de l'aventure... Opération séduction pour la province du Brabant wallon cet été. Cinq circuits thématiques sont proposés pour découvrir ses merveilles et ses acteurs locaux : une bulle d'oxygène pour le secteur après la crise sanitaire.

"Ici, c'est l'idée de circuit, c'est l'idée de cheminement, de slow tourisme, c'est ce qu'on appelle 'staycation', le fait de prendre son temps (de visiter les lieux près de chez soi, de 'stay', rester, en anglais, NDLR). Et c'est quelque chose aussi qui est quelque part nouveau ou qui passe au premier plan alors que peut-être, ça n'aurait pas été le cas si on n'avait pas connu cette crise", explique Sébastien Lecerf, directeur de la maison du tourisme du Brabant wallon.

Au final, c'est toute la Wallonie qui essaye d'attirer à nouveau ces touristes. La clé de ce plan de séduction : convaincre les Belges des richesses culturelles de la Région. Un objectif qui a forcé le tourisme a remanier l'ensemble des budgets consacrés aux projets à l'étranger pour les valoriser en Belgique.

Un budget considérable pour attirer un certain public

"On a investi, rien que pour la campagne de communication qui comprend l'affichage, des spots télévisés des spots radio ainsi que le digital, plus de 700.000 euros. Mais ça représente plus de 2 millions d'euros rien que sur la Belgique. Donc c'est un budget énorme pour nous, ça représente à peu près 30 % de notre budget annuel", déclare Etienne Claude, le directeur général de Wallonie Belgique Tourisme.

Pour ses campagnes de promotion, la Wallonie axe sa communication essentiellement sur les familles, les passionnés de culture et les jeunes. Objectif : attirer le plus large public possible.

Un début de saison encourageant

"Toute crise doit être une opportunité pour rebondir, renforcer nos atouts, et c'est dans ce sens-là que tant le gouvernement wallon que les acteurs du secteur l'ont appréhendé et se sont donc mobilisés pour un nouvel élan pour le tourisme wallon", ajoute Valérie De Bue, ministre wallonne du Tourisme.

Les différentes réservations déjà enregistrées dans les hébergements et lieux de divertissements encouragent le secteur à rester optimistes pour les semaines à venir.